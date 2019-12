L'équipe nationale belge masculine de futsal a fait jeu égal avec la Géorgie (1-1) mardi à Herentals dans un match amical. Les Diables Futsal, qui débuteront leur campagne qualificative à l'Euro 2022 en janvier, s'étaient inclinés 1-4 lundi dans leur premier duel contre les Géorgiens.

A la finition d'un beau mouvement collectif, Nikoloz Kurtanidze a ouvert la marque (0-1, 9e) en faveur des visiteurs. Mais l'équipe de Luca Cragnaz a égalisé à 5 minutes de la fin grâce à une frappe puissante d'Omar Rahou (1-1, 35e).

Après ce double duel contre la Géorgie, la Belgique se tournera vers le tournoi qualificatif du premier tour des qualifications du championnat d'Europe, prévu encore à Herentals du 29 janvier au 1er février.

Les Belges défieront l'Arménie le mercredi 29/01, l'Écosse le jeudi 30/01 et le Monténégro le 01/02. Les vainqueurs des tournois iront immédiatement en phase de groupes, les deuxièmes et les cinq meilleurs troisièmes des neuf tournois disputeront d'abord des barrages (aller-retour). Dans la phase de groupes, les équipes sont divisées en huit groupes de quatre. Les huit vainqueurs de poule et les six meilleurs deuxièmes obtiennent leur billet pour l'Euro. Les deux autres seconds joueront un barrage (aller-retour).

Le pays hôte de l'Euro, les Pays-Bas, est directement qualifié pour le tour final. Les équipes qui joueront le tour élite du Mondial 2020 entreront en action à partir de la phase de poules.

Le mois dernier, la Belgique a été éliminée lors du deuxième tour de qualification du Mondial 2020.

Le Championnat d'Europe se déroulera du 19 janvier au 6 février 2022 à Amsterdam et Groningue.