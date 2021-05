Marion Grégoire et Jade Smits ont été éliminées dès les séries sur 200m dos lors des championnats d'Europe de natation à Budapest en Hongrie samedi. Dans la première des quatre séries, Smits a signé le troisième temps en 2:18.34 à 2.21 secondes de la Slovaque Tamara Potocka.

Alignée dans la troisième série, Marion Grégoire a elle terminé à la neuvième et dernière place en 2:17.60 à 8.06 secondes de la Hongroise Katalin Burian.

Respectivement 29e et 30e sur l'ensemble des participantes, Grégoire et Smits termin à plus de 3 secondes du top 20, synonyme de qualification pour les demi-finales.