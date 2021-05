L'Anversoise de 32 ans a réalisé le 16e temps des demi-finales en 1:00.18, terminant 8e de la première demie dans laquelle elle a viré en 27.40. Elle avait nagé en 59.10 dans la capitale hongroise, le matin en séries soit le onzième temps des participantes.

Il lui aurait fallu terminer parmi les deux premières de sa demi-finale ou nager en 58.06 secondes afin de figurer parmi les huit nageuses retenues pour la finale de mardi. Le meilleur chrono des demi-finales a été réussi par la Suédoise Louise Hansson en 56.73 dans la seconde course.

Le record de Belgique de Buys se situe en 57.91 depuis le 6 août 2016 à Rio, égalé le 14 mai 2017 à Anvers.

Buys dispute ses septièmes championnats d'Europe en grand bassin. Elle s'alignera encore vendredi dans le relais 4 X 200 m libre et samedi sur le 50 m papillon, son épreuve de prédilection dans laquelle elle a gagné la médaille de bronze à l'Euro de Glasgow en 2018.

Présente aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016, la meilleure chance pour la détentrice d'un master en biochimie de participer à ses troisièmes JO cet été à Tokyo sera via le relais 4 X 200 m nage libre, le 50 m papillon ne figure pas au programme olympique. Pour y parvenir, les nageuses belges doivent figurer dans le Top 4 mondial, parmi les pays non encore qualifiés, à la fin du mois de mai.