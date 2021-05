La délégation belge a connu une première matinée difficile, ce lundi, aux championnats d’Europe de Budapest. La benjamine Roos Vanotterdijk, engagée en 100m papillon, a d’abord complètement loupé sa mise en action et sa course, terminant 10e et dernière de sa série en 1.02.70 alors qu’elle possède un record personnel à... 58.30. Elle termine à la 49e place sur 54 concurrentes. Dans la série suivante, la nageuse la plus expérimentée de notre délégation, Kimberly Buys, terminant cinquième de sa série, a, elle, réussi à se qualifier avec le 11e temps général (59.10). Le record de l’Anversoise est de 57.91.

En fin de programme, le relais masculin 4x100m libre, composé d’Alexandre Marcourt (49.58), Jasper Aerents (49.03), Thomas Thijs (49.04) et Sebastien De Meulemeester (48.97), a ensuite fait la très mauvaise opération du jour. Quatrième de sa série en 3.16.62, il a été éliminé et, surtout, il s’est vu déloger de sa place qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo. La Serbie, la Suisse et les Pays-Bas ont, en effet, tous nagé plus vite que les 3.15.34 réalisés par les nôtres aux Mondiaux de Gwangju en 2019 (14e place) et, sauf miracle, notre équipe, désormais 17e au ranking, ne se produira pas au Japon.