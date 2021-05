Au lendemain de leur finale dans le relais 4 X 200 m nage libre, et de leur élimination dans la course à la qualification olympique, la Belgique ayant reculé au 17e rang mondial pour 99/100e de seconde au profit de l'Irlande, les quatre nageurs belges se retrouvaient dans les séries du 200 m libre individuel des championnats d'Europe de natation de Budapest, jeudi matin. Ils n'ont pas réussi à se glisser parmi les seize meilleurs (avec maximum deux nageurs par nation) qui reviendront en fin d'après-midi (18h20) pour tenter de décrocher une place en finale. Il leur aurait fallu nager les quatre longueurs de bassin en 1:48.37. Le Russe Martin Maluytin s'est montré le plus rapide en 1:46.30.

Sébastien De Meulemeester, 23 ans, a réussi le meilleur temps de nos représentants. Neuvième de la 7e des huit séries en 1:48.48, il est resté à 68/100es de son record personnel (1:47.80, le 4 décembre 2020 à Rotterdam). Il a réalisé le 24e temps des 76 concurrents.

Le Liegeois Alexandre Marcourt, 21 ans, 5e de la 5e série en 1:49.29 a réussi la 30e performance de la matinée, à bonne distance de sa meilleure marque personnelle (1:48.06 établie le 4 décembre dernier à Rotterdam).

Thomas Thijs, 23 ans, a pris la 4e place de la 4e série en 1:50.26. Son meilleur temps est de 1:48.88 depuis 2019. Il se classe 40e des séries.

Lorenz Weiremans, 25 ans, a terminé 10e de la 4e série en 1:52.15, loin de son chrono de référence (1:48.99) qui remonte déjà à 2016. Il termine 56e des séries.

Le record de Belgique dans cette épreuve est de 1:46.91 et appartient à Glenn Surgeloose depuis l'Euro de Londres le 17 mais 2016.