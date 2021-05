Louis Croenen s'est qualifié pour les demi-finales du 200m papillon lors des championnats d'Europe de natation, à Budapest en Hongrie, ce mardi matin. Aligné dans la quatrième et dernière série, Croenen, 27 ans, s'est classé quatrième en 1:57.31, à 2.93 secondes du Hongrois Kristof Milak. Au total des engagés, le Campinois signe le 12e temps, suffisant pour se qualifier directement pour les demies (prévues mardi soir), sans devoir espérer un repêchage.

Tous nos autres représentants ont été éliminés en séries. Sur 100 m libre, Sébastien Demeulemeester (49.33, 26e), Thomas Thijs (49.46, 35e), Alexandre Marcourt (49.58, 40e) et Jasper Aerents (50.51, 70e) ont échoué et aucun d'entre eux n'a battu son record personnel. Sur 100m brasse, Joséphine Dumont (1.09.61, 38e) et Fleur Vermeiren (1.11.84, 58e) n'ont pas franchi le premier tour non plus. Enfin, en 50m dos, Jade Smits n'est pas parvenue à se qualifier pour les demi-finales après avoir signé un chrono de 28.85 (28e).