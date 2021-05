L'Italien Gregorio Paltrinieri a remporté le 5 km en eau libre, mercredi, à l'Euro de natation de Budapest. Le nageur de 26 ans, champion olympique du 1.500m libre et détenteur de plusieurs titres mondiaux et européens en petit et grand bassin, décroche son premier titre international en eau libre. Dans les eaux du lac Lupa, l'Italien s'est imposé en 55:43.3 avec 1.8 seconde d'avance sur le Français Marc-Antoine Olivier. Son compatriote Dario Verani a complété le podium à 3.3.

Premier Belge à entrer en compétition à Budapest, le seul à participer aux épreuves en eau libre, Logan Vanhuys s'est classé 19e sur 25 engagés à 1:19.3. Vanhuys, 24 ans, est inscrit aussi sur le 10 km, programmé ce jeudi. Il disputera en juin (19-20) les qualifications olympiques à Setubal.

Chez les dames, la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal a prolongé son titre devant l'Italienne Giulia Gabbrielleschi (+4.2) et la Française Océane Cassignol (+6.2).