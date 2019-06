Jelle Geens s'est emparé de la médaille de bronze des championnats d'Europe de triathlon de distance olympique, samedi soir à Weert, aux Pays-Bas.

Après 1500 m de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, le Limbourgeois de 28 ans a bouclé l'épreuve en 1h35:56, à 54 secondes du Britannique Alistair Brownlee, et à 33 secondes du Portugais Joao Pereira.

Alistair Brownlee, double champion olympique à Londres (2012) et à Rio (2016), s'est imposé en 1h35:01, faisant cavalier seul à pied. Il a devancé le Portugais Pereira (1h35:23), auteur comme Geens d'une remontée sur les 10 derniers kilomètres de course à pied.

Marten Van Riel, en tête avec Brownlee après la natation et le vélo, a longtemps lutté pour l'argent et le bronze mais a finalement dû se contenter de la 6e place, en 1h36:12, à 1:10 du vainqueur. L'Anversois, 6e des Jeux de Rio avait décroché la médaille de bronze l'an dernier à Glasgow. Comme Geens, il sera associé dimanche avec Claire Michel et Valérie Barthelemy dans le relais mixte, avec lequel ils avaient également obtenu le bronze en 2018 en Ecosse.





"Une course tout le temps à fond" pour Jelle Geens

"Je suis surtout surpris de la manière dont tout ceci s'est déroulé", a expliqué Geens au micro de 3athlon.be. Après avoir raté le groupe formé par les 10 leaders à vélo, le vainqueur de la dernière manche de Coupe du monde à Anvers a résorbé sa trentaine de secondes de retard sur les échappés dans la dernière discipline. "Je suis parti trop vite au départ de la course à pied. J'ai démarré en 11e position, puis suis régressé à la 14-15 place. Au fur et à mesure j'ai commencé à rattraper des concurrents et cela m'a motivé avec au final une grande satisfaction", a confié Geens. "A vélo c'était vraiment deux groupes qui se bataillaient l'un contre l'autre. C'était constamment 'vollenbak' sur le vélo! Une course où du début à la fin on était tout le temps à fond", selon le membre des Belgian Hammers qui dimanche sera associé à Marten Van Riel, 6e samedi, ainsi que les féminines Claire Michel et Valérie Barthelemy dans le relais mixte.