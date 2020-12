Va-t-on assister bientôt à un troisième combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield ? Ce n’est pas impossible ! Quelques jours après l’exhibition disputée par le premier contre Roy Jones Jr, Evander Holyfield a, en tout cas, diffusé ce mardi un communiqué dans lequel il défie « Iron Mike ». L’ancien champion du monde unifié des poids lourds écrit : "Plus d’excuses. C’est le combat qui doit se faire pour notre héritage à tous les deux. Samedi soir tu as dit que tu étais prêt à boxer contre moi, alors signe le contrat et monte dans le ring. Le monde attend et cela dépend de toi maintenant. Je suis prêt."

Surnommé The Real Deal », le natif de l’Alabama, qui avait mis un terme à sa carrière en 2011 et s’entraîne aussi depuis quelques mois en vue d’un retour, n’a visiblement pas été impressionné par la performance de Tyson et Jones. "C’était un bon adversaire pour le niveau local mais un combat contre moi aurait une portée planétaire et le seul combat que les gens veulent voir est un combat entre nous. Il n’y a absolument aucune raison pour ne pas le faire."

Evander Holyfield explique également avoir étonné de ne pas avoir été choisi par Mike Tyson pour son come-back sur le ring. "Mon entourage a tenté de concrétiser un combat entre nous mais n’a reçu que des excuses en retour", souligne l’homme que Tyson avait mordu à l’oreille lors de leur deuxième duel en 1997. "Maintenant j’ai pu voir pourquoi il avait besoin d’un combat de réglages avant de m’affronter..."

Evander Holyfield avait battu une première fois Mike Tyson (par K.-O. technique) le 9 novembre 1996. Quelques mois plus tard, les deux hommes se retrouvaient au MGM Grand de Las Vegas où Tyson fut disqualifié dans les circonstances houleuses que l’on connaît...