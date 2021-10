Trois jours seulement après le record mondial du nombre de traversées de la Manche à la nage (44 !) établi par l’Australienne Chloe McCardel, le Belge Julien Deneyer a lui aussi signé un exploit, ce samedi, aux abords des côtes françaises du Channel. Le Namurois a, en effet, nagé l’aller-retour Cap Gris Nez - Cap Blanc Nez, estimé à 30 km, en 5h42 ! Et ce, après un passage à mi-parcours en… 2h10. Julien a ainsi relevé avec succès le Défi des 2 Caps, imaginé par Arnaud Chassery et Nino Fraguela, les deux pionniers de ce parcours inédit de natation extrême, le 17 juillet 2020, en 6h02 dans une eau à 16°. Julien Deneyer ajoute aussi une formidable ligne à son palmarès de sportif de l’extrême, lui qui fut le 42e Enduroman, cette épreuve associant course à pied (140 km), natation (traversée de la Manche) et vélo (300 km) entre Londres et Paris. Chapeau, Julien !