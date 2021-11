Il a manqué à la fois de la finition et de la lucidité pour que les Bruxellois offrent un premier succès au coach Jaumin. Dépendant durant les 20 minutes initiales du seul Nzekwesi, Mons-Hainaut a trouvé des solutions en équipe. Sa défense aura fait la différence au dernier quart.

Sorti pour souffler après moins de six minutes où il n’avait rien raté (3/3 aux tirs, 4/4 aux lancers, 2 rebonds et 3 fautes provoquées), l’intérieur batave avait impressionné. Dans un premier temps, Mons s’adaptait bien à l’absence de son intimidateur, la marque passant de 9-17 à 11-21 (9e). Badji avait déjà regardé dans le blanc des yeux son vis-à-vis ; il profitait du passage sur le banc de Nzekwesi pour marquer un peu plus sur son territoire.

Le Brussels, surpris par trois marchers et qui avait galvaudé deux contre-attaques, se rassurait en fin de mi-temps. Il avait considérablement durci sa défense. Nzekwesi parti se ressourcer alors que Mons était toujours aux commandes à 26-28 (15e), Jarvi (2x3) et Vucica (1) reprenaient des couleurs à distance et permettaient au Phoenix de regagner les vestiaires en tête.

Ce brio aux 6,75 m, le Brussels continuait à l’étaler à la reprise (39-35). Quatre triples venus de tous les secteurs amenaient un intéressant viatique pour les locaux propulsés à +11. C’est sans le concours de Nzekwesi que Mons réagissait. En équipe, avec un jeu fluide et des réalisations du duo Nichols - Penava. Mons avait retrouvé ses esprits et l’avance au marquoir (33e : 68-69). Les esprits s’échauffaient mais Tyus gardait la main froide. Le Phoenix se réveillait à 74-84 (37e). Son 11-4 final ne suffisait pas.