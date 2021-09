Avec la crise Covid, de nombreuses personnes se sont mises au sport. Que cela soit de la marche, de la course ou une autre discipline, "se bouger" est important pour notre santé. Pourtant, le simple fait de parler de "sport" effraie parfois les non-initiés.

Avec Olivier Courtin et Elissa Jebira, membres du secteur d’Études et Recherches de l’Adeps, nous déconstruisons pour vous ces croyances populaires.

Le monde scientifique est arrivé depuis de nombreuses années à un consensus : l’activité physique régulière est bonne pour la santé de tout un chacun. Décortiquons cette phrase en trois parties.

Une activité physique régulière, que cela signifie-t-il ?

Quand dans ses recommandations annuelles l’Organisation mondiale de la santé aborde une activité physique régulière, voilà ce qu’il en ressort. "L’OMS a changé son fusil d’épaule cette année, en abordant des précisions dans ses rapports, précise Olivier Courtin. Il est maintenant évident que le moindre mouvement peut être considéré comme du sport. Quelques minutes de marche, un quart d’heure de course, tout compte. Point important si vous voulez vous mettre à un sport, faites-vous plaisir !"

Seulement, il est utile d’apporter des nuances dans les activités pratiquées.

"L’OMS tient à différencier deux intensités d’activité physique : modérée et soutenue. En parlant d’intensité modérée, on pense à la marche et à une recommandation de 150 à 300 minutes/semaine/adulte. Concernant l’activité soutenue, la course ou tout autre sport compte. Pour cette intensité, il est recommandé d’en faire 75 à 150 minutes. Avec une montre connectée ou un GSM, il est aujourd’hui simple de suivre son temps de sport."

Bon pour la santé, quésaco ?

À l’Adeps, trois principes contribuent au concept de bien-être global.

"Quand on parle de bien-être, on aborde la santé physique, la santé psychologique et le lien social, détaille Elissa Jebira. Pour toute personne ayant une santé fragile, faire du sport ne peut être que positif. Au niveau psychologique, le sport aide à réguler le sommeil et à se déconnecter de la journée de travail et de l’écran. Enfin, socialement, le sport est fédérateur. Il suffit de contempler la ferveur populaire qui a entouré nos Belges cet été, que cela soit à l’Euro ou aux JO de Tokyo."

Tout un chacun, vraiment ?

Que vous ayez 10 ou 80 ans, pratiquer une activité physique régulière aide votre corps.

"Pendant l’enfance, il est très important de pratiquer de manière régulière et intense, confirme Olivier Courtin. Le sport développe le système locomoteur de l’enfant. Du sport 3x/semaine, c’est idéal pour la santé actuelle et surtout future de l’enfant ! Pour les personnes plus âgées, on constate que l’activité physique diminue, voire disparaît. Fausse bonne idée, le corps ayant toujours besoin de bouger."