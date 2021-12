Jeudi soir, une grande dame de la natation a tiré sa révérence. Fanny Lecluyse a fait sécher son maillot avant de le ranger. Les compétitions, c’est terminé pour elle. Le Mondial en petit bassin d’Abu Dhabi, où elle a terminé 7e du 50 m brasse, aura été sa dernière. À 29 ans, la Mouscronnoise part avec un superbe palmarès derrière elle. On ne compte plus ses records et ses titres de championne de Belgique. Il faut également y ajouter un titre de championne d’Europe en 2015 sur le 200 mètres en Israël, sa superbe médaille de bronze aux Mondiaux 2018 en Chine mais aussi, et surtout, sa présence lors de trois Jeux Olympiques. À Londres, à Rio et plus récemment à Tokyo où elle a signé le plus bel exploit de sa carrière en rejoignant pour la première fois les finales.

À l’aube de la trentaine, qu’elle fêtera en mars prochain, la protégée d’Horatiu Droc va se lancer dans une nouvelle vie. Faite d’enseignement et de coaching. Entrevue.

(....)