Un mois après avoir signé aux Jeux de Tokyo le plus beau résultat de sa carrière (une finale olympique sur 200 m brasse dont elle s’est classée 8e), pour sa troisième participation aux JO, Fanny Lecluyse avait déjà repris l’entraînement à Mouscron. Et deux mois plus tard, voilà notre nageuse n°1 déjà qualifiée dans deux épreuves (50 m brasse et 100 m 4 nages) pour les championnats du monde en petit bassin !