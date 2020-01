La saison en grand bassin qui vient de s’ouvrir le week-end dernier, à Anvers, est pour elle une priorité absolue. Fanny Lecluyse a volontairement fait l’impasse sur les championnats d’Europe en petit bassin, en décembre dernier, pour mieux préparer, à Belek puis à Tenerife, une année 2020 qui pourrait être un grand cru pour elle.

Seule qualifiée belge pour les Jeux olympiques de Tokyo, à ce jour, avec Pieter Timmers et Louis Croenen, la nageuse de Mouscron avale les kilomètres au quotidien, avec courage et abnégation, afin d’atteindre sa première finale olympique en trois participations. "Vingt-huit ans, c’est un bel âge pour établir la meilleure performance de sa carrière", sourit Fanny, qui n’avait franchi le cap des séries aux JO ni à Londres en 2012 ("j’étais trop stressée") ni à Rio en 2016 ("j’avais perdu ma technique depuis des mois"). "Mes études d’institutrice, et les stages qui les accompagnaient, me prenait du temps et de l’énergie. C’était difficile à combiner avec le sport de haut niveau. Depuis juin 2018, et l’obtention de mon diplôme, je suis beaucoup plus détendue et concentrée."

(...)