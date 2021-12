Conscient de la chance qu’il a de pouvoir se produire sur le ring dans le contexte sanitaire actuel, Farouk Kourbanov (18-3) a tout mis en œuvre pour tenter de remporter, à sa deuxième tentative, le titre (actuellement vacant après avoir été abandonné par Samir Ziani) de champion d’Europe des super-plumes, ce samedi, à la Préalle d’Herstal.

Ce qui, vu le changement de date, de lieu et… d’adversaire, n’a pas été simple ! Au cours de ce gala à huis clos, le co-challenger sera finalement l’ancien champion de l’Union européenne Nicola Henchiri (10-5-2). Parmi les autres temps forts de la réunion, on pointera le championnat de Belgique des poids plumes entre Stefan Voda (8-0) et Geram Eloyan (7-1) et un championnat du Benelux des super-welters entre Amaury Massenaux (9-0-1) et le Français Lakhdar Ouzar (6-1-0).