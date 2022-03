À32 ans, Femke Hermans est, avec Oshin Derieuw et Delfine Persoon, l’une des trois meilleures boxeuses du pays. Elle n’a cependant jamais bénéficié de l’attention qu’elle mérite.

"La fédération ne m’a jamais donné l’impression qu’elle me soutenait, dit-elle. J’ai pourtant remporté le titre WBO des super-moyens à l’étranger en 2018, disputé plusieurs championnats du monde et remporté le titre de championne d’Europe. Delfine Persoon est devenue l’icône de la boxe féminine en Belgique parce qu’elle a mis ce sport sur la carte chez nous. Et elle mérite le respect; sa carrière est top. Mais d’autres boxeuses méritent aussi de la considération. Le gros problème, c’est le manque de soutien. En Flandre, les boxeuses amateurs n’ont pas voix au chapitre en équipe nationale. Le coach craint que les filles ne ‘déconcentrent’ les garçons. Ce n’est évidemment pas de cette manière qu’on fait la promotion du sport féminin."