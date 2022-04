Femke Hermans, 32 ans, s'attaquait au titre mondial WBO féminin des poids moyens (entre 69,853 et 73,028 kg) de la Britannique Savannah Marshall, samedi soir à la Vertu Motors Arena de Newcastle.

Ce combat en dix rounds de 2 minutes, reporté il y a dix mois en raison d'une malencontreuse quarantaine, n'a pas été au-delà de la troisième reprise.

Un foudroyant crochet du gauche de Marshall, 30 ans, à la joue droite de son adversaire, peu avant la fin du round, a en effet brisé le rêve un peu démesuré de la Belge. C'est la dixième victoire avant la limite, sur un total de douze, de la championne WBO, qui demeure invaincue. L'arbitre Howard Foster n'a même pas compté.

Ce rapide succès devrait permettre à Marshall de défier cet été (en juin ou en juillet) Claressa Shields, tenante des titres WBA, WBC, IBF et WBF, d'ailleurs présente dans la salle, qu'elle avait éliminée aux points (14-8) aux mondiaux amateurs de 2012 en Chine. La seule défaite de l'Américaine en 76 combats (64 amateurs et 12 professionnels).

"Il n'y a maintenant plus personne entre Claressa et moi", s'est réjouie Marshall au micro de Sky Sports. "Et je sais que je peux la battre".

Un avis que ne partage visiblement pas Shields. "Savannah n'est pas assez puissante, et je ne suis pas Femke Hermans"', a-t-elle en effet répliqué au même micro.

Hermans, ex-championne d'Europe EBU des moyens, après avoir été championne du monde WBO des super-moyens (entre 73,028 et 76,205 kg) en 2018, a subi sa quatrième défaite, pour douze victoires, dont cinq acquises avant la limite.

Le Gallois Chris Jenkins (33 ans, 23 victoires, 5 défaites, 3 nuls) a par ailleurs échoué dans sa tentative de détrôner l'invaincu albanais Florian Marku (29 ans, 11 victoires, dont 7 par K.O., et un nul), champion international IBF des welters (entre 63,503 et 66,678 kg).

L'arbitre Steve Gray a en effet arrêté le combat au 4e round