Le Flandrien, qui fête ses 41 ans ce lundi, a officialisé les quatre dates figurant encore à son agenda 2020, sa dernière saison professionnelle...

Frederik Van Lierde fête ses 41 ans ce lundi ! Coïncidence (ou non), le Flandrien en a profité pour officialiser les quatre dates figurant encore à son agenda. Lorsqu’il y a trois ans, Fred a annoncé que 2020 serait sa dernière saison professionnelle, il était loin d’imaginer que cette année serait à ce point particulière. Lui qui a l’habitude de tout planifier a vu sa tournée d’adieu chamboulée par la crise sanitaire liée au Coronavirus. Loin de se laisser abattre, Frederik a officialisé les épreuves auxquelles il s’est inscrit.

"Le 15 août, je disputerai l’Embrunman, une épreuve à laquelle je n’ai jamais participé. Pour se donner toutes les chances de l’organiser, les responsables ont réduit le nombre de participants. Un full distance dans les Alpes, qu’ajouter de plus ? Ensuite, j’irai le 6 septembre, aux Sables d’Olonne, un demi-Ironman mis sur pied par mon club français. Et j’enchaînerai, le 13, avec l’épreuve que j’organise avec ma ville, Menin, un autre mi-distance pour lequel on compte déjà près de cinq cents inscrits ! Et, last but not least, je m’alignerai le 11 octobre, à l’Ironman de Nice, que j’ai déjà remporté à cinq reprises."

Le dernier objectif de la carrière pro de Frederik qui compte, jusqu’ici, neuf victoires en Ironman. Un sixième succès à Nice pour le record absolu et donc un dixième au total de toutes ces années à parcourir le monde serait un couronnement pour le sympathique Flandrien qui, en 2021, poursuivra sa carrière militaire en passant les examens pour devenir sous-officier, tout en entamant celle d’entraîneur…