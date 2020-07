La belle série s’est brisée. Kim Clijsters n’a pas aligné une sixième victoire de rang en simple lors de l’exhibition du World Team Tennis qui se dispute durant trois semaines à Greenbrier en Virginie occidentale.

Laissée au repos ces deux derniers jours, la Limbourgeoise n’avait pas pris part aux deux défaites des New York Empire. Hier, elle a disputé trois des cinq matchs face aux San Diego Aviators.

Kim Clijsters, associée à Jack Sock a d’abord mis les NY aux commandes (5-2). Dans la foulée, elle a perdu en double avec Sabine Lisicki (2-5). En quatrième match, elle a à nouveau mordu la poussière alors qu’elle était opposée à Christina McHale (2-5). Elle a pourtant obtenu deux fois plus de balles de break (8 et 4) et a remporté deux points de plus au total (84 à 82).

New York Empire et San Diego Aviators étaient au coude à coude à l’aube du dernier match (14-15) qui opposait O’Mara/Harrison à Sock/Skupski. Le suspense a été total. Chacun a tenu son service jusqu’à 4-4. Les Empire l’ont emporté 5-4, provoquant un super tie-break que l’équipe de Kim a remporté (7-5) !

Présente en tribune quand NY ne joue pas

Les journalistes américains multiplient les témoignages élogieux sur Kim Clijsters. Elle n’est pas la seule lauréate d’un Grand Chelem présente à Greenbrier mais elle jouit d’une énorme cote de popularité. Sa présence au Hall of fame impressionne.

"Kim est extraordinaire" , confiait Bethanie Mattek-Sands qui joue pour Chicago. "Nous étions toutes ravies en apprenant son retour. Kim, c’est une joueuse qui entre dans la balle."

Clijsters démontre à Greenbrier qu’elle avait encore le jeu pour lutter avec les meilleurs du circuit. Son service a retrouvé de la vitesse. Sa couverture de terrain est bonne. Quand elle ne joue pas, elle est régulièrement aperçue en tribune. Elle vient repérer le jeu de ses adversaires. Il y a de nombreuses filles qu’elle n’a jamais fréquentées du temps de ses deux premières carrières.