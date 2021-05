Quand la neige commence à disparaître et que le printemps arrive, c’est la croisée des chemins pour certaines disciplines sportives. Celle des snowboarders pour qui la saison arrive à sa fin et celle des vététistes pour qui elle commence. Dans ces conditions, entre hiver et printemps, deux snowboaerders et deux vététistes en ont profité pour faire des runs d’enfer les uns à coté des autres.

Pour cela Carson Storch, expert du VTT free ride et son collègue Jaxson Riddle on crée des lignes de descentes pour leur vélos. En parallèle, Sean Fitzsimons et Luke Winkelmann traçaient des courbes en snowboard avec des passages sur rampes qui peuvent donner le vertige .

Les experts de VTT n’en sont pas à leur coup d’essais, ils participent régulièrement au Red Bull Rampage, qui donne la part belle au VTT Free ride et leurs homologues snowboarders, sont quant à eux des officionados du Freeride world tour qui excelle dans les descentes vertigineuses et la prise de risque pour des tricks tous plus fous les uns que les autres.



Le résultat donne des images incroyables, dans un décor qui l’est tout autant. Une descente de 460 mètres, ou les sportifs se croisent entre terre et neige, les uns passant au dessus des autres et inversement. Il fallait trouver les bonnes conditions et une harmonie parfaite entre les riders, c’est chose faite et cela met en exergue les similitudes de ces deux sports.

«Le vélo de montagne m'aide à faire du snowboard principalement à cause du choix des lignes, des lignes à travers les arbres. » explique Sean Fitzsimons.



L’intersaison peut aussi avoir des avantages, et en profiter entre amis reste un privilège qui ne peut se refuser.