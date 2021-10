Deux ans après Glasgow, c’est la ville russe de Kazan qui accueille, à partir de mardi et jusqu’au 7 novembre, les championnats d’Europe en petit bassin. Une 25e édition plutôt confidentielle, au regard des championnats du monde qui se tiendront au mois de décembre à Abu Dhabi, et à laquelle participeront seulement quatre nageurs belges. Il s’agit de l’inusable Jasper Aerents (50m et 100m libre), de Lander Hendrickx (400m libre et 200m dos) et de deux nageuses francophones, la brasseuse Florine Gaspard (50m et 100m brasse) et la jeune Lucie Hanquet (800m et 1500m libre), âgée de 18 ans. Cette petite délégation belge a été placée sous la direction de l’ancienne double médaillée d’or de la compétition, Brigitte Becue.

La Bastognarde Florine Gaspard, renonçant de facto à une éventuelle qualification pour les championnats d’Europe en grand bassin de Budapest, avait décidé de quitter le centre d’entraînement de la FFBN en mars dernier. Fin juillet, la nageuse de 19 ans avait alors annoncé rejoindre le Cercle des Nageurs de Marseille après y avoir passé un essai concluant. Son objectif à long terme ? « Une qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. » En Russie, Florine dispose du 23e temps des engagées sur 50m brasse et du 26e chrono sur 100m brasse.

Quant à Lucie Hanquet, nageuse du CN Arlonais expatriée en Suède pour raisons familiales, elle va vivre une première expérience internationale chez les seniors. Elle possède le 9e temps des engagées sur 1500m libre et le 16e chrono sur 800m libre. Il y a deux ans, c’est également à Kazan que la jeune femme avait découvert ce niveau de compétition mais chez les juniors...