Floyd "Money" Mayweather affrontera un combattant japonais de MMA : "Je suis le meilleur, j'ai battu tous les records"

Autres sports

Le boxeur Floyd Mayweather rencontrera la star japonaise des arts martiaux mixtes Mikuru Asakura lors d'un combat en septembre, a annoncé l'organisation de MMA Rizin lors d'une conférence de presse mardi à Tokyo. "Les deux sportifs combattront au Japon en septembre prochain, et la date et les règles de la rencontre seront précisées plus tard ce mois-ci", a assuré Nobuyuki Sakakibara, le président de Rizin, très "fier de voir ce combat se dérouler".