Foot en salle: l'ABFS décrète à son tour une saison blanche Autres sports Sébastien Sterpigny Après la LFFS, c'est au tour de l'instance nationale d'annoncer que les compétitions ne reprendront pas. © DR

Quelques jours après la décision prise par la Ligue Francophone de Football en Salle (LFFS) de décréter une saison blanche, il restait encore un espoir de voir les séries nationales poursuivre tout de même la compétition puisque le Comité Exécutif National de l’Association Belge de Football en Salle (A.B.F.S.) n'avait pas encore décrété de saison blanche.



Réuni en ce début de semaine, ce dernier a toutefois suivi les décisions déjà prises par l'Union belge et la LFFS et a décidé à son tour de ne plus reprendre les compétitions nationales (championnat, coupe et finales) cette saison.