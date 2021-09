Trouver des bénévoles, voilà bien une tâche de plus en plus compliquée dans les clubs de sport. Aucun n’échappe à la pénurie et c’est une recherche constante, accentuée par la crise Covid, qui demande beaucoup d’énergie aux dirigeants de club.

"Trouver des moniteurs qualifiés n’est par exemple pas chose simple, surtout quand on évoque le terme bénévolat. Ce phénomène s’est encore accentué ces dernières années dans une société où les gens multiplient les loisirs. Même les jeunes moniteurs ont des préoccupations annexes et trouvent logique d’être absents. L’idée de se mobiliser de manière constante pour un club n’est plus vraiment dans l’air du temps", regrette Alexandre Lespineux, gestionnaire et formateur au Judo Club La Chênaie à Uccle.

Le Covid n’a évidemment pas arrangé les choses, avec un phénomène inattendu pour les clubs. "Lorsque la crise sanitaire a débuté, nous avions pour principale crainte de voir nos clubs se vider au fil des mois. Mais à la réouverture, on a connu une tendance inverse, avec énormément de demandes d’inscription. Nous sommes déjà complets, alors que la saison n’a pas encore commencé. Nous avons pu étendre nos créneaux horaires grâce à la commune d’Uccle mais notre capacité d’accueil n’est pas extensible."

(...)