Quelques heures après que l’EBU ait annoncé que le titre de champion d’Europe des poids légers était désormais vacant, Francesco Patera, qui détenait la ceinture jusqu'à ce jour, a officialisé son prochain combat. Le 27 mars prochain, à Vérone, il affrontera ainsi l’Italien Devis Boschiero pour s’emparer du titre WBA Interim de la catégorie.

© OPI



Âgé de 38 ans, Devis Boschiero n’est pas un inconnu en Belgique. En mai 2018, il avait dominé Farouk Kourbanov pour la ceinture de l’Union européenne des super-plumes, la catégorie dans laquelle il s’est toujours produit. Et en juillet 2012, lors de leur seconde confrontation, Boschiero avait arraché à Ermano Fegatilli sa ceinture de champion d’Europe au bout d’un duel très équilibré.

On l’a compris : c’est un boxeur d’expérience (48 victoires, 6 défaites, 2 nuls), classé n°5 mondial à la WBA, que Francesco Patera (23 victoires, 3 défaites), qui occupe pour sa part la 4e position au ranking, va affronter chez lui. Mais l’air de l’Italie convient plutôt bien à notre compatriote, qui y a remporté ses deux derniers combats. Et qui, après avoir disputé six championnats d’Europe (5 victoires pour 1 défaite), aspire à donner à sa carrière une véritable dimension mondiale...

Précision utile : l'Ukrainien Vasiliy Lomachenko est actuellement le champion unifié (WBA-WBC-WBO) de la catégorie et l'Américain Gervonta Davis vient de s'emparer, le 28 décembre dernier, du titre WBA régulier. Le Français Yvan Mendy détient, lui, le titre "Gold".