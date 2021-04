Le 16 avril, Francesco Patera disputera à Milan le championnat WBC Silver des poids légers. Présent à Visé samedi pour y recevoir son Gant d’or, le Limbourgeois (23 v., 3 d.), qui affrontera l’Ukrainien Vladyslav Melnyk (13-3), nous a accordé un entretien.

Votre premier combat depuis octobre 2019 approche. Un soulagement ?

"Oui, c’est vraiment une très longue période sans activité et paradoxalement je me suis énormément entraîné pour ce combat contre Devis Boschiero qui n’aura donc pas lieu. Après trois annulations, on dirait que ce combat ne se fera jamais ! J’en rigole parce que cela ressemble à un gag. D’abord, le coronavirus est arrivé et un premier lockdown a été instauré en Italie avant notre duel du 27 mars 2020. Puis il a été reprogrammé le 17 décembre mais j’ai été testé positif juste avant le départ pour l’Italie. Et maintenant, c’est Boschiero qui a contracté le virus. C’est étrange comme situation mais le plus important pour moi est de pouvoir boxer pour ce titre, de remporter la victoire et de continuer ma progression."