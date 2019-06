Alors qu'il était parti pour décrocher sa sixième victoire (record absolu) sur la Promenade des Anglais, le Flandrien a craqué en course à pied, victime d'un terrible coup de chaleur...

L'Ironman ne pardonne pas ! Même rabotée par la... préfecture, obligeant les organisateurs a coupé 30 km à vélo (150 au lieu de 180) et 12 km à pied (30 à la place de 42), l'épreuve niçoise s'est transformée en calvaire pour Frederik Van Lierde.

En tête dès la sortie de l'eau, chaude, de la Méditerranée, le Flandrien a enchaîné dès les premiers kilomètres à vélo. Si fort que Fred menait déjà la course de plus de quatre minutes sur son plus proche poursuivant après 60 km !

Appuyant encore sur les pédales, il s'octroya une avance de 5'57 sur le Français Rundstadler et de 8'25 sur le Sud-Africain Cunnama au moment de poser sa superbe machine dans l'immense parc à vélos, en bordure de mer. Mais c'est précisément à ce moment que notre champion du monde 2013 se rendit compte qu'il avait sans doute commis une grave erreur. Un comble à son âge et avec son expérience...

"J'ai été trop enthousiaste sur le vélo ! Même avec cinq minutes d'avance, j'ai continué à un rythme infernal parce que je voulais absolument cette sixième victoire à Nice !" confia-t-il, quelques instants après avoir franchi la ligne d'arrivée en troisième position.

Dès les premières foulées de course à pied, Frederik sentit que ce serait dur, très dur.

"J'étais en surchauffe ! J'ai essayé de laisser parler mon expérience en m'arrêtant à chaque ravitaillement pour refroidir mon corps, me persuadant que ce n'était que passager. Même à 40 ans, on peut encore tenter de se mentir à soi-même, sauf que, quand les jambes ne veulent plus, la tête a beau être forte, elle ne peut rien..."

Et l'avantage de Fred fondit comme une glace six boules sous le soleil brûlant de cette Promenade des Anglais, dont le Flandrien connaît chaque mètre. Ainsi, au km 10, Frederik Van Lierde ne possédait déjà plus que 0'45 d'avance sur le Français Rundstadler et 3'35 sur le Sud-Africain Cunnama. Et cinq kilomètres plus loin, les deux hommes avaient dépassé notre champion, à la dérive, mais tenant à terminer !

Finalement, Cunnama revint sur Rundstadler et le dépassa pour s'offrir une victoire inespérée, en 7h16.16, devant le Français, à 7'27, et le Belge, à 10'53...

Dur, dur, l'Ironman !