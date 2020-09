En même temps que le département de la Vendée, le feu est, enfin, passé au vert pour le demi-Ironman des Sables d’Olonne, dont la deuxième édition se disputera, donc, ce dimanche avec un plateau absolument exceptionnel. Il est vrai que tous les spécialistes des longues distances trépignent d’impatience, eux qui ont été sevrés de toute compétition depuis début mars, époque des premières annulations.

Parmi eux, figure Frederik Van Lierde qui, lui, en sera à sa première épreuve en 2020 pour sa… dernière saison en tant que professionnel. Autant dire que le Flandrien était loin d’imaginer pareil scénario quand, il y a trois ans, il avait annoncé sa fin de carrière pour cette année. Avec le report du 13 juin au 11 octobre, puis l’annulation pure et simple de l’Ironman de Nice, Frederik a pris, récemment, une autre décision, celle de mettre un point final à son formidable parcours le… 13 septembre, chez lui, à Menin !

En attendant, le champion du monde Ironman 2013 portera le dossard n°1 ce dimanche, aux Sables d’Olonne. Non parce qu’il est affilié au club local, mais parce qu’il s’y est imposé l’an dernier.

"Je suis content d’avoir ouvert le palmarès de cette superbe épreuve et d’avoir l’honneur de porter ce fameux n°1 mais, vu la concurrence, je ne pense pas que je serai le premier à l’arrivée, cette fois ! ", sourit Fred.

Il est vrai que la liste de départ est impressionnante avec un… autre Belge, Bart Aernouts, et le Britannique David McNamee, deux triathlètes déjà montés sur le podium à Hawaï. De même, Frederik Van Lierde retrouvera ses deux dauphins de l’année dernière, les Français Denis Chevrot et Arthur Horseau. Ajoutons encore notre compatriote Pieter Heemeryck (récemment contraint de s’arrêter à Davos en raison d’une météo exécrable !), l’Américain Rodolphe Von Berg, médaillé de bronze au Mondial 2019, et l’Allemand Andi Boecherer, authentique spécialiste sur la distance, et le compte est bon !

"Écoutez, quitte à mettre un terme à ma carrière, autant que ce soit en bonne compagnie… J’ai vraiment envie de prendre enfin le départ d’une course, même si j’avoue que, pour moi, ce sera l’inconnu. Je me suis bien entraîné, malgré l’incertitude et les déceptions de ne pouvoir m’aligner à l’Embrunman et à l’Ironman de Nice. Mais je ne sais pas ce que ça donnera en compétition, à haute intensité, d’autant que je suis plutôt un spécialiste d’Ironman et non de demi, à savoir 1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied."

Et, surtout, que l’âge est là… À 41 ans, Fred se sent logiquement mieux sur le long (Ironman), mais comme on annule toutes les épreuves, il prend ce qui vient. Car, après ce week-end, le Sportif d’Élite à la Défense vivra sa dernière semaine en tant que triathlète professionnel.

"Oui, à quoi bon encore m’entraîner pour une épreuve au Portugal ou au Mexique, dont on m’annoncera deux ou trois semaines avant qu’elle est annulée ! J’ai décidé de raccrocher chez moi, à Menin, où la ville a tout mis en œuvre pour que ce soit une fête. J’ai d’ailleurs invité pas mal d’amis comme Axel Zeebroek, Rutger Beke, Bert Jammaer, pour ne citer qu'eux. Il y aura Bart Aernouts, Pieter Heemeryck aussi. Bref, j’espère que ce sera un beau moment au cours duquel je me livrerai à fond une dernière fois !"

Et, quel que soient les résultats, en Vendée ou en Flandre, Frederik Van Lierde quittera la scène pro internationale par la grande porte. Et au diable ce fichu virus…