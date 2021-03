Futsal Euro 2022: la douche froide pour les Belges ! Autres sports J.De. Les Mini-Diables ont perdu des points précieux. © Belga

Après sa large victoire contre le Monténégro, la Belgique espérait confirmer en déplacement, pour bien se positionner dans le groupe 7 en vue de la qualification pour l'Euro 2022. Mais les Belges ont pris un coup sur la tête.



Si Adnane ramenait l'égalité avant la pause, les visités passaient rapidement à 3-1, après la reprise. Dillien entretenait l'espoir mais les Mini-Diables souffraient. Ils ne trouvaient pas la solution et le Monténégro accentuait son avantage. Les Belges ont dû courber l'échine, malgré un dernier but de Ghislandi. Ils devront sortir une grosse prestation en Italie, le 9 mars, pour rester dans la course.