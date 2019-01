En Suède, la Belgique disputait le premier match de son tour préliminaire de qualification en vue de la prochaine coupe du Monde.

Face à Malte, les Mini-Diables n'avaient pas le droit à l'erreur. Pour rappel, l'objectif du sélectionneur est de terminer en tête du groupe E afin de s'offrir un tour Principal plus ouvert. Les Belges étaient donc prévenus. Sur le papier, l'adversaire ne devait pas poser de souci aux hommes de Luca Cragnaz. Rapidement, Diniz débloquait la situation. Après un tir de Dhabi repoussé, Ndjeka doublait la mise. Les Diables dominaient les débats. Ouadi portait le score à 3-0 ! Malte ne suivait pas le rythme. La Belgique accentuait son avantage. Chaibai, le capitaine y allait même de son petit but, du pointu ! A la pause, le marquoir indiquait : 5-0.

Après la pause, les Belges poussaient pour ne pas laisser revenir l'adversaire. "Boom Boom" Dujacquier décochait un missile : 6-0. Malte craquait. Diniz inscrivait son deuxième but de l'après-midi. La Belgique déroulait ! Ouadi et Dujacquier soignaient les statistiques. A peine monté au jeu, le jeune Cordier trompait le malheureux portier adverse. Chaibai en profitait pour planter le 64e but de sa carrière!

Cette victoire, 12-0, est de bon augure pour la suite de la compétition. Demain, la Belgique défiera l'Arménie à 15h30.



Belgique 12 - Malte 0

Buts : 5e Diniz (1-0), 12e Ndjeka (2-0), 15e Ouadi (3-0), 16e Sababti (4-0), 19e Chaibai (5-0), 24e Dujacquier (6-0), 26e Diniz (7-0), 29e Ouadi (8-0), 30e Dujacquier (9-0), 31e Adnane (10-0), 35e Cordier (11-0), 40e Chaibai (12-0).