Après Tarec Saffiedine, qui avait décroché un contrat de plusieurs combats à l’UFC voici quelques années, un deuxième combattant masculin belge va effectuer son entrée, dans quelques jours, au sein de la plus grande organisation de MMA au monde (notons que Cindy Dandois a déjà évolué à l'UFC chez les femmes). Il s’agit du Louviérois de 28 ans Gaetano Pirrello. Evoluant à l’Osman Gym, à Farciennes, celui-ci compte 15 victoires (dont 11 par K.-O.) pour 5 défaites et 1 nul. Notre compatriote, qui reste sur deux victoires expéditives lors de l’European Beatdown, a accepté de remplacer Brian Kelleher, contrôlé positif au Covid-19, lors de l’UFC Fight Island qui se déroulera le 20 janvier à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. "El Tigre" affrontera l’Américain Ricky Simon (16-3-0) en poids coqs. Une belle opportunité pour le combattant de Manage de se montrer sur la scène la plus prestigieuse qui soit dans son sport.

