Sportspress, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs, a dévoilé lundi ses nommés pour les titres de Sportif, Sportive, Espoir, Equipe, Entraîneur et Paralympien de l'année 2021. Les lauréats seront connus le dimanche 19 décembre lors d'une cérémonie organisée à Schelle. Les votants sont des journalistes professionnels, membres de Sportspress.be, et des anciens vainqueurs du trophée "Sportif et Sportive de l'Année" qui ne sont plus en activité.

Les listes dévoilées lundi ne sont pas limitatives. Chaque votant a la possibilité d'opter pour un candidat de son choix grâce à une wildcard.

. Candidats Sportif belge de l'année

Bashir Abdi (athlétisme); Matthias Casse (judo); Sami Chouchi (judo); Thibaut Courtois (football); Kevin De Bruyne (football); Sam Deroo (volley); Remco Evenepoel (cyclisme); Jelle Geens (triathlon); Jérôme Guéry (équitation); Alexander Hendrickx (hockey); Romelu Lukaku (football); Tim Merlier (cyclisme); Thierry Neuville (automobile rallye); Toma Nikiforov (judo); Seppe Odeyn (duathlon); Francesco Patera (boxe); Artuur Peters (kayak); Jasper Philipsen (cyclisme); Thomas Pieters (golf); Victor Schelstraete (boxe); Xavier Siméon (endurance); Jasper Stuyven (cyclisme); Bart Swings (patinage de vitesse); Wout van Aert (cyclisme); Vincent Vanasch (hockey); Dimitri Van den Bergh (darts); Florent Van Aubel (hockey); Marten Van Riel (triathlon); Sam Van Rossom (basket) et Gregory Wathelet (équitation)

. Candidates Sportive belge de l'année

Amal Amjahid (ju-jitsu); Cynthia Bolingo (athlétisme); Paulien Couckuyt (athlétisme); Oshin Derieuw (boxe); Nina Derwael (gymnastique); Hanne Desmet (shorttrack); Sarah Fanizza (ju-jitsu); Loena Hendrickx (patinage artistique); Laura Heyrman (volley); Lotte Kopecky (cyclisme); Fanny Lecluyse (natation); Mina Libeer (judo); Elise Mertens (tennis); Kim Meylemans (skeleton); Amber Ryheul (judo); Emma Meesseman (basket); Hermien Peters (kayak); Emma Plasschaert (voile); Nafi Thiam (athlétisme); Elise Vanderelst (athlétisme); Lise Van Hecke (volley); Noor Vidts (athlétisme); Tessa Wullaert (football); Anne Zagré (athlétisme).

. Candidats Espoir belge de l'année

Aaron Andries (aviron); Thomas Carmoy (athlétisme); Eliott Crestan (athlétisme); Arnaud De Lie (cyclisme); Aaron Dockx (cyclocross); Jente Hauttekeete (athlétisme); Thibau Nys (cyclocross-cyclisme); Michael Obasuyi (athlétisme); Loïs Openda (football); Evy Poppe (snowboard); Rani Rosius (athlétisme); Jonathan Sacoor (athlétisme); Alec Segaert (cyclisme); Nina Sterckx (haltérophilie); Cian Uijtdebroeks (cyclisme); Fran Vanhoutte (patinage à roulettes); Marith Vanhove (cyclisme); Ruben Verheyden (athlétisme); Jutta Verkest (gymnastique); Florian Vermeersch (cyclisme).

. Candidats Equipe belge de l'année

Belgian Cats (basket); Belgian Cheetahs (athlétisme); Belgian Hammers (triathlon); Belgian Lions (3x3) (basket); Belgian Tornados (athlétisme); Deceuninck-Quick Step (cyclisme); Jumping (équitation); Kayak; Maaseik (volley); Mixed Relays (athlétisme); Red Devils (football); Red Lions (hockey); Red Panthers (hockey); Tumbling; Gymnastique; Union SG (football); Young Devils (football); Young Red Dragons (volley); WRT (automobile).

. Entraîneur de l'année

Carole Bam (athlétisme); Kurt Bogaerts (cyclisme); Jacques Borlée (athlétisme); Wim Fissette (tennis); Tom Goegebuer (haltérophilie); Marjorie Heuls & Yves Kieffer (gymnastique); Marc Lamberts (cyclisme); Roger Lespagnard (athlétisme); Roberto Martinez (football); Jacky Mathijssen (football); Felice Mazzu (football); Shane McLeod (hockey); Philip Mestdagh (basket); Mark van der Ham (judo).

. Paralympien belge de l'année

Tim Celen (para-cyclisme - tricycle); Manon Claeys (para-dressage); Laurens Devos (tennis de table); Peter Genyn (athlétisme); Michèle George (para-dressage); Joachim Gérard (tennis en fauteuil); Roger Habsch (athlétisme); Griet Hoet & Anneleen Monsieur (para-cyclisme - tandem); Maxime Hordies (para-cyclisme - handbike); Florian Van Acker (tennis de table); Ewoud Vromant (para-cycling).