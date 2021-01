1m92 pour 110 kilos. Voici les mensurations de Gauthier Mvumbi, modeste handballeur de Dreux (quatrième division française) où il évolue comme pivot. A cet échelon du handball français, il n'a pas souvent l'occasion de faire parler de lui. Mais voilà, le joueur dispute actuellement la Coupe du monde avec la république démocratique du Congo, le petit poucet de la compétition, qualifié in extremis pour ce Mondial 2021 qui vient de débuter.Sans surprise, son équipe a été battue par l'Argentine (28-22) en ouverture, avant d'être corrigée ce dimanche par le champion du monde et olympique danois (39-19). Les spectateurs de ces matches pauvres en suspense (bien que le Congo menait à la pause contre l'Argentine avant de s'effondrer) ont toutefois eu l'occasion de découvrir le physique atypique, à ce niveau, de Gauthier Mvumbi. Ses 110 kilos en font un pivot très peu mobile mais néanmoins redoutable pour les défenses adverses. En témoignent ses 8 buts (donc 4 plantés face au grand Danemark, s'il vous plaît) depuis le début du tournoi. Quand on sait que Mvumbi ne fait pas partie de l'équipe de base et qu'il a dû se contenter de onze petites minutes de temps de jeu face à l'Argentine, cela donne un ratio plutôt impressionnant.Résultat: le natif de Dreux fait le buzz sur les réseaux sociaux, où il fut vite comparé à Shaquille O'Neil. Lequel n'a pas tardé à réagir dans une vidéo adressée à la nouvelle star:. Heureux hasard: l'ancien champion NBA est l'une des idoles de Mvumbi, tout émerveillé par ces quatre derniers jours:a-t-il posté sur son compte Instagram, où il se décrit désormais comme le "Shaq of handball".Malgré ses deux défaites, le Congo se qualifiera pour le prochain tour en cas de victoire face au Bahraïn, ce mardi.