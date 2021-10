Acteur et chanteur, Gérard Lanvin, parrain de cette édition, nous confie son admiration pour les champions des rings.

Deux ans après la venue de Jean-Paul Belmondo à Bruxelles, c’est l’acteur (et désormais aussi chanteur) Gérard Lanvin qui a rehaussé de sa présence la cérémonie des Gants d’or samedi. Entretien avec un amoureux de la boxe.

Pourquoi avez-vous accepté d'être le parrain de cette édition 2021 des Gants d'Or belges qui consacre les meilleurs boxeurs du pays ?

“D’abord parce qu’on me l’a demandé très gentiment, et ensuite parce que mon prédécesseur était de taille en la personne de Jean-Paul Belmondo. Je suis très honoré de passer après lui. Jean-Paul connaissait évidemment très bien ce sport et l’aimait viscéralement pour l’avoir pratiqué. Moi j’ai davantage un rapport de spectateur.”

(...)