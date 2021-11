L’adage dit que les deuxième et quatrième places vous font manquer l’or et le podium. Mais la quatrième place en Class40 lors de la 15e Transat Jacques Vabre de notre compatriote Jonas Gerckens et de son co-skipper le Français Benoit Hantzperg sur le Volvo 164 exalte un parfum de victoire. Même au pied du podium, le Liégeois rend fière la Belgique. Depuis le départ, le 7 novembre du Havre, jamais le duo n’a quitté les premières places et rarement le top 5 au sein d’une flotte de 45 monocoques.

