Si Teuns s’est classé à une belle 3e place, l’ultime ascension était trop exigeante pour Van Avermaet (10e) et Gilbert (35e).

Le parcours de cette année m’est moins favorable que par le passé." En prélude au coup d’envoi de cette édition 2020 Tour de Valence, Greg Van Avermaet avait avancé l’analyse comme une prémonition. Si la deuxième étape semblait, sur papier, la plus favorable aux desseins de nos coureurs, la montée finale vers les hauteurs de Cullera (2 km à un peu plus de 9 %) se sera révélée bien plus favorable aux grimpeurs qu’aux puncheurs.

"Ce n’était pas vraiment une surprise pour moi car nous avions reconnu l’endroit plus tôt dans la semaine, avouait Greg Van Avermaet. Je savais que ce serait sans doute un peu trop long et raide pour coller à mes qualités mais je suis heureux de ma dixième place quand je vois le nom des gars qui m’ont devancé. Je me suis accroché aussi longtemps que possible aux meilleurs et cette performance traduit un état de forme dont je peux me montrer satisfait."

Trente-cinquième, Philippe Gilbert livrait la même grille d’analyse. "Nous avons bien manœuvré en tant qu’équipe durant toute la journée, mais la montée finale était plus difficile que ce à quoi nous nous attendions, commentait l’Ardennais. Il ne m’a donc pas été possible d’aller chercher un résultat. J’espérais mieux, mais au regard de ce profil et du fait que nous sommes encore tôt dans la saison, je ne peux pas me montrer très déçu."

Troisième sur les talons de Valverde et Pogacar, Dylan Teuns a fait parler ses talents de grimpeur pour décrocher un podium dès son deuxième jour de course de la saison.

"J’ai eu d’excellentes sensations tout au long de la journée, avançait le vainqueur à la Planche des Belles Filles sur le Tour de France. J’ai choisi de prendre la roue de Valverde dès le pied de l’ascension finale car il incarnait, à mes yeux, l’homme à surveiller. J’étais en parfaite position pour aborder le dernier virage mais suis tout simplement tombé sur deux gars plus rapides que moi… Je suis davantage heureux de ma forme que déçu de voir un potentiel succès me filer sous le nez. Me voilà cinquième du général et je compte bien confirmer mon état de forme sur l’étape décisive de samedi."