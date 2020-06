L’Association Francophone de Golf lance un forfait original pour découvrir les joies du swing en toute décontraction.

Et si cet été atypique était l’occasion de céder à l’appel des greens ? C’est tout l’esprit du « forfait vacances » lancé par l’Association Francophone de Golf et valable dans une vingtaine de clubs en fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce forfait, qui s’étale sur 15 jours, est tout spécialement conçu pour ceux et celles qui souhaitent découvrir les joies du swing. Il permet de bénéficier de cours individuels et collectifs, d’une mise à disposition de matériel et d’un accès libre aux practice et au putting green pour le prix très démocratique de 99 €. Et à la fin de chaque quinzaine, une compétition conviviale et un moment festif de clôture sont proposés aux participants pour terminer cette expérience en beauté.

“Avec ce pack, nous proposons aux vacanciers une expérience inédite pendant leurs congés. Certes, ils vont découvrir le sport mais aussi et surtout, vivre une véritable expérience » explique Emilie Geury, Secrétaire Générale de l’AFGolf.

Sport-passion par excellence, le golf souffre encore parfois d’une image élitiste qui ne correspond pas à la réalité. Avec ce « package » original, l’occasion est belle d’oser franchir la porte du Club House et de découvrir l’envers du décor en toute décontraction, seul ou avec des amis.