Tiger Woods a fait ses adieux au British Open: "C'était poignant" L'Australien Cameron Smith aborde le week-end en tête. Rory McIlroy est à l'affût. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf

C'est assurément l'une des images fortes de ce 150e British Open. Conscient de ne plus pouvoir passer le cut et touché par la standing ovation de la foule, Tiger Woods n'a pu masquer son émotion sur le fairway du 18e trou de St. Andrews. On a même vu une larme couler sous sa casquette. "C'était un moment très intense. Je joue sur cet Old Course depuis 1995. Et le prochain Open aura lieu,...