Ryder Cup : Nicolas Colsaerts nommé vice-capitaine

L’Anglais Luke Donald, capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup, a choisi Nicolas Colsaerts comme vice-capitaine pour l’édition 2023 qui aura lieu, en septembre, sur le parcours du Marco Simone à Rome. Il s’agit évidemment d’un grand honneur pour le joueur belge qui faisait partie de la formation victorieuse, voici juste dix ans, à Medinah.

Luke Donald avait déjà désigné deux vices capitaines pour l’épauler : l’Italien Eduardo Molinari et le Danois Thomas Bjorn. Le “Belgian Bomber” complète désormais l’équipe. “C’est une joie immense. La Ryder Cup est, à mes yeux, la plus belle compétition de golf au monde. Je garde un souvenir incroyable de notre victoire en 2012. Et je suis évidemment très heureux et très fier de rejoindre à nouveau l’équipe dans un rôle différent mais tout aussi motivant” explique le champion bruxellois qui vient de fêter son quarantième anniversaire.

Diminué par une maladie rénale, Nicolas Colsaerts a connu une année 2022 compliquée sur le circuit européen. Mais il a retrouvé aujourd’hui la santé et le DP World Tour lui a octroyé une exemption pour la saison 2023. Nul doute que sa nomination comme vice-capitaine de Ryder Cup va contribuer à sa renaissance.

Elle pourrait aussi donner des ailes à Thomas Pieters et Thomas Detry qui font, plus que jamais, partie des candidats à la sélection au sein du team européen !