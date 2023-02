Tiger Woods y croit toujours !

Tiger Woods se dit plutôt confiant à l’aube du Genesis Invitational (PGA Tour) qui commence ce jeudi à Los Angeles. L’Américain de 47 ans, qui n’a plus disputé un tournoi officiel depuis l’Open britannique en juillet, est apparu tout sourire en conférence de presse. “Ma jambe va un peu mieux. Je me suis beaucoup entraîné ces dernières semaines. Tout n’est pas parfait mais je ne serais pas là si je n’avais pas l’intime conviction de pouvoir encore performer au plus haut niveau et gagner” a confié le “Tigre” qui jouera son premier tour avec Rory McIlroy et Justin Thomas. L’ancien n° 1 mondial, gravement blessé à la jambe il y a deux ans, n’a plus sa mobilité d’autrefois. “Je suis rouillé mais je crois savoir encore frapper dans la balle. Mon programme de cette année sera très allégé. J’espère participer aux quatre Majors. Et un peu plus si tout va bien… ” Le tournoi de Los Angeles (auquel participe aussi Thomas Detry) constituera donc un premier test grandeur nature.