Le Floridien de 32 ans avait été, l’an passé, l’un des premiers à quitter le PGA Tour et à céder aux sirènes du LIV, le nouveau circuit dissident. Résultat : une volée de critiques et une lourde chute au classement mondial, où il occupe désormais la 118e place. Mais l’ancien n° 1 mondial, déjà vainqueur de quatre levées du Grand Chelem, entend bien se rappeler au bon souvenir de ses détracteurs.

Impressionnant, il a, en tout cas, atomisé le parcours de l’Augusta National jeudi et vendredi avec des statistiques affolantes (80 % de greens en régulation, 11 birdies, un eagle et un seul bogey). On ne l’avait plus vu jouer à ce niveau depuis son doublé US Open-PGA Championship de 2019. C’est dire s’il se positionne en candidat pour revêtir la "green jacket", n’en déplaise à ceux qui ne veulent, en aucun cas, imaginer un joueur du circuit rebelle soulever le prestigieux trophée !

À l’heure où nous bouclions cette édition, le jeu était interrompu en raison des orages. Koepka comptait quatre coups d’avance sur l’étonnant et phénoménal amateur Sam Benneth. Collin Morikawa (-6), Jason Day (-5), Justin Rose (-4) et Phil Mickelson (-4) étaient un peu plus loin. Mais la majorité des joueurs n’avait pas terminé le parcours. Pour un Rory McIlroy en perdition (+5), la messe semblait, hélas !, dite. Décidément, le Masters est le tournoi maudit du Nord-Irlandais qui n’a jamais réussi à s’y imposer. Tiger Woods (+3 après 7 trous) se battait, de son côté, pour passer le cut. Quant à Thomas Pieters (+5 après 10 trous), il était clairement à la peine.

Le week-end s’annonce chahuté avec, pour ce samedi, des prévisions météorologiques catastrophiques. Affaire à suivre !