Impérial, le jeune champion belge de 23 ans a terminé le tournoi à 21 sous le par (cartes de 66, 67, 66 et 65), à égalité avec l’Américain Josh Teater, 44 ans. Et il s’est imposé ensuite au premier trou de play-off.

Très solide durant les quatre tours avec des statistiques impressionnantes (2 eagles, 21 birdies, 4 bogeys et 88 % de greens touchés en régulation), le Villersois a impressionné tous les observateurs par sa régularité, sa stratégie, son mental de fer et son talent. Lors du dernier tour, entre les trous 13 et 16, il a enchaîné 3 birdies et un eagle. Et seul un bogey sur le dernier trou (putt manqué de 2 mètres) l’a empêché de gagner en solitaire. “J’avais de bonnes sensations tout au long du tournoi. Lors du play-off, j’ai sorti mon driver. Mon approche a été un peu courte mais je me suis récupéré avec un bon chip. C’est fabuleux de gagner son premier tournoi. Mais je ne vais pas m’enflammer et je vais continuer à gravir les échelons un à un… ” confie l’ancien élève de l’Université de l’Illinois passé pro le 1er juin dernier.

C’est la première fois qu’un joueur professionnel belge s’impose sur le circuit américain. Grâce à ce succès, l’ex-enfant de la balle du Golf de La Bruyère hérite d’un chèque de 180 000 dollars, se hisse dans le Top 30 du Korn Ferry Tour (dans les clous pour un passage sur le PGA Tour) et dans le Top 500 mondial (en réalisant le plus grand bond de l’histoire de ce ranking). Tout cela en un seul tournoi ! Qui dit mieux ?

Il s’inscrit clairement dans la lignée de Thomas Pieters et Thomas Detry, également passés par la filière universitaire de l’Illinois. Désormais, il peut clairement ambitionner de passer rapidement sur le PGA Tour ! “Mais chaque chose en son temps. Il reste du chemin. C’est fantastique de commencer ma carrière pro de cette façon. Mais je suis conscient que le chemin est long…. ” dit-il, le verbe toujours aussi humble. Dès cette semaine, Adrien Dumont de Chassart participera au Wichita Open de Kansas. “C’est une vie de nomade qui commence. Mais j’aime ça. Je rêve de faire ce métier depuis tout gosse. Et, là, c’est parti… ”