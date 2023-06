Adrien Dumont de Chassart lancé vers le PGA Tour

Une semaine après avoir remporté, en Caroline du Sud, son premier tournoi professionnel sur le Korn Ferry Tour, Adrien Dumont de Chassart a terminé à la deuxième place du Wichita Open qui s’est disputé dans le Kansas. En tête au départ du dernier tour, le jeune champion belge a rentré, ce dimanche, une carte dans le par et terminé le tournoi à -19, à égalité avec les Américains Kyle Jones et Ricky Castillo. Et c’est ce dernier – qui disputait son premier tournoi pro – qui s’est imposé lors du premier trou de play-off (un par contre deux bogeys).