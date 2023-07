The Open : Rory McIlroy veut vaincre le signe indien

À lire aussi

Aux yeux des observateurs avisés, McIlroy est le joueur le plus doué de sa génération. Il pratique un golf moderne, athlétique, offensif. Ce n’est pas un hasard si Tiger Woods en personne en avait fait son successeur désigné. Et pourtant, à 34 ans, il n’a pas le palmarès qu’il mérite. Certes, il a remporté 37 tournois professionnels, mais n’affiche que quatre Grand Chelem (US Open 2011, PGA 2012 et 2014, British 2014) au compteur. Sur base de son talent naturel, il aurait dû en totaliser facilement le double. Mais à l’heure de conclure, il a souvent été rattrapé par la fameuse pression, notamment lors du Masters où il a multiplié les effondrements dans le dernier tour. Et son putting n’a pas toujours été à la hauteur.

Qu’en sera-t-il cette semaine ? Mystère et balle de golf. Une fois encore, Rory part favori auprès des bookmakers. Il est en forme, apprécie le parcours et maîtrise a priori la météo annoncée (éclaircies, averses et vent). Mais on sait que le British est traditionnellement un nid à surprises et qu’il suffit parfois d’une balle coincée dans un pot bunker ou un rough épais pour anéantir les plus beaux rêves. Dans ses habits d’apparat, le links du Royal Liverpool représente un vrai défi et le nouveau trou 17 (un par 3 de 125 mètres ceinturé d’immenses cratères de sable) s’annonce diabolique.

Et faut-il rappeler que tout le gratin mondial s’est donné rendez-vous dans la ville des Beatles avec, en premiers de cordée, l’Américain Scottie Scheffler, l’Espagnol Jon Rahm, l’Australien Cameron Smith (tenant du titre) et le Norvégien Viktor Hovland ? Cerise sur le cake : les joueurs anglais (Rose, Fitzpatrick, Hatton, Fleetwood,…) auront à cœur de mettre fin au signe indien qui empêche un citoyen du pays de remporter le titre. La dernière victoire d’un représentant de la Fière Albion remonte à 1992 et au succès de Sir Nick Faldo !

Thomas Pieters et Thomas Detry seront aussi de la fête. Le premier (qui exerce désormais sur le circuit dissident du LIV) a été promu grâce à son top 30 à la Race to Dubaï 2022. Le second (qui évolue sur le PGA Tour américain) est passé par les qualifications. L’un et l’autre auront à cœur de jouer les outsiders. À un peu plus d’un mois de la Ryder Cup, ils peuvent toujours espérer une sélection au sein de l’équipe européenne même si les places deviennent de plus en plus chères et qu’ils ne sont clairement pas en pole position sur la grille de départ.