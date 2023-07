The Open : Brian Harman walk alone à Liverpool !

Âgé de 36 ans et 26e mondial, le natif de Savannah n’avait jusqu’ici guère défrayé les chroniques. Tout juste avait-il attisé la polémique en posant récemment avec un cochon sauvage qu’il avait abattu dans sa propriété géorgienne. À Liverpool, le petit gaucher chauve a préféré la chasse aux birdies. Et il a ajouté la manière, signant un tournoi exceptionnel qu’il a terminé à 13 coups sous le par (cartes de 67, 65, 69 et 70).

Déjà en tête après deux tours, il a résisté à ses poursuivants et à toutes les pressions : le stress, le vent, la pluie. S’appuyant sur un petit jeu de folie et un putting de métronome, il a toujours contrôlé la situation, jouant juste et avec un mental de fer. On pensait que Jon Rahm (auteur d’un phénoménal 63 samedi) allait le pousser dans ses retranchements lors du dernier tour. Mais à l’image de Rory McIlroy et Tommy Fleetwood, l’Espagnol ne put jamais remonter son handicap.

Brillant vendredi et samedi, Thomas Detry a fini le tournoi à une très belle treizième place à – 3 (74, 69, 67 et 71). Un exploit si l’on sait qu’il pointait à +5, jeudi, après 15 trous ! C’est, tout simplement, sa meilleure performance dans un Major. Qui sait ? Ce résultat incitera peut-être le capitaine Luke Donald à le placer sur sa liste des candidats pour la Ryder Cup. En revanche, pour Thomas Pieters (71e à +10), l’heure est à une nouvelle déception. À ce rythme, il se fera bientôt dépasser par Adrien Dumont de Chassart au ranking mondial.