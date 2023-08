Dumont de Chassart officiellement promu sur le PGA Tour !

En terminant à la onzième place du Magnit Championship, Adrien Dumont de Chassart a mathématiquement officialisé sa présence sur le PGA Tour la saison prochaine. Pro depuis début juin, le Villersois n’a eu besoin que de 8 tournois sur le Korn Ferry Tour pour sceller sa promotion sur le plus important circuit mondial. Ses statistiques sont impressionnantes avec une victoire, une deuxième place, trois Top 10, 167 birdies, 7 eagles et une moyenne de 77 % de greens touchés en régulation. “C’est un rêve de gosse qui se réalise” a confié le jeune champion belge de 23 ans qui brûle les étapes au soleil de son talent et qui se retrouve déjà, aux portes du Top 200 mondial. Cette semaine, grâce à une wild-card, il participera à son premier tournoi sur le DP World Tour européen lors du Masters de Tchéquie. Nul doute que Luke Donald, le capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup, sera très attentif à la performance du joueur belge à un mois du rendez-vous du Marco Simone, à Rome.