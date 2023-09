La clé en Ryder Cup ? L’esprit d’équipe !

L’Europe a, en tout cas, de solides atouts dans son jeu. Elle joue, d’abord, à domicile, sur un parcours qu’elle a choisi en pleine conscience et qu’elle a préparé à sa mesure. Les roughs du championship course romain sont épais et les greens plutôt lents : pour déstabiliser les champions US, habitués à évoluer sur des moquettes manucurées, il n’y a pas meilleur protocole !

Au passage, il est d’ailleurs intéressant de remarquer que les Américains ne se sont plus imposés sur le sol européen depuis 1993 et un succès au Belfry. Trente ans de disette : voilà qui doit titiller l’orgueil de Zach Johnson et de ses troupes !

Autre avantage pour le camp du Vieux Continent : le fameux team spirit. À l’image d’un sélectionneur de foot, Luke Donald a construit une équipe homogène et solidaire. Les trois ténors (Jon Rahm, Rory McIlroy et Viktor Hovland, tous membres du top 5 mondial) vont évidemment donner le tempo. Mais ils pourront compter sur un orchestre très éclectique, mélange de musiciens expérimentés (Fleetwood, Lowry, Hatton, Rose…) et de jeunes talents plein d’audace (Ludvig Aberg, Nicolaï Hojgaard…).

Avec seize doubles (foursomes et fourballs) et douze simples, le format de la Ryder Cup est très particulier. Les capitaines devront trouver l’alchimie parfaite pour former les bonnes paires et doser l’usure mentale et physique de leurs joueurs. Le parcours romain, vallonné, est en effet très exigeant physiquement. Il serait surprenant qu’un même joueur participe à toutes les rencontres. Et on sait qu’à ce petit jeu, les Européens, prêts à laisser leur ego au vestiaire pour la bonne cause, sont souvent plus forts que des Américains au caractère plus individualiste. “Dans nos critères de sélection des joueurs, la compatibilité pour les doubles a joué un rôle très important”, admet d’ailleurs le vice-capitaine Nicolas Colsaerts.

N’imaginons cependant pas que les Américains ont débarqué à Rome pour faire du tourisme autour du Colisée. Au contraire. Zach Johnson a tiré les leçons du passé et a, lui aussi, privilégié l’esprit d’équipe. C’est pour cela qu’il a notamment sélectionné Justin Thomas (décevant ces derniers mois mais traditionnellement très performant en Ryder Cup avec son pote Jordan Spieth) et Sam Burns (le partenaire d’entraînement préféré de Scottie Scheffler, n°1 mondial). Et tant pis si cette décision n’a guère plu à Keegan Bradley, Cameroun Young ou Bryson DeChambeau, laissés sur le flanc.

Bref, c’est une fameuse bataille, pleine d’intox et aux allures de jeu d’échecs, qui se profile dans la capitale italienne. La météo s’annonce estivale et l’ambiance est déjà électrique malgré l’absence de tout joueur transalpin. Il reste aux joueurs à écrire le scénario…