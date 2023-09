La Ryder Cup, une leçon d’esprit européen pour les pontes du Berlaymont !

Qu’il est grand le mystère de la Ryder Cup ! À l’heure du Brexit et des crises géopolitiques diverses et d’été, voilà l’Europe moribonde qui, soudain, le temps d’un long week-end, renaît de ses cendres, joue la carte de l’union sacrée et swingue à l’unisson. On n’ose imaginer le désarroi des grands pontes du Berlaymont, qui chassent toute l’année les plus petits compromis sans grande réussite, en voyant une telle communion se créer, comme par enchantement, sur les greens. Pensez donc : même les supporters britanniques, si attachés à l’Union Jack, portent fièrement, lors de cet événement, le drapeau bleu étoilé à la gloire du Vieux Continent. Oui, la Ryder Cup, qui oppose tous les deux ans les meilleurs golfeurs européens et américains et dont la 44e édition se dispute cette fin de semaine à Rome, est une compétition à nulle autre pareille, pleine de contradictions. Dans un sport ultra-individuel, elle se joue en équipe. Et dans un sport traditionnellement piloté par l’argent-roi, elle ne propose aucun prize-money. C’est complètement déroutant. Et pourtant, il n’y a pas Graal plus précieux pour un champion, fût-il blasé, que d’être repris dans la sélection de ce festival de cannes. Question d’honneur et de tradition. Le sport a ses raisons que la raison ne connaît pas.