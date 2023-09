Ryder Cup: de la folie bleue sur les greens romains !

Lors des "foursomes" (les deux joueurs d’une même équipe alternent les coups) du matin, les Européens avaient, d’entrée, annoncé la couleur, prenant le large sur un score inédit de 4-0. Les "fourballs" (chaque joueur joue sa propre balle) de l’après-midi ont légèrement équilibré les débats et nuancé l’addition. Mais l’Europe garde clairement la main.

Jon Rahm, Rory McIlroy et Viktor Hovland, les trois cadors du Vieux Continent, ont été exacts au rendez-vous et ont dicté le tempo. En mission, dans la lignée de son compatriote Severiano Ballesteros, l’Espagnol a sorti des coups venus de nulle part dans les moments importants, signant notamment deux improbables eagles (trous 16 et 18) pour revenir à hauteur du tandem Scheffler-Koepka en "fourballs". En totale confiance, le Norvégien a également sorti le grand jeu, tant le matin (avec le jeune Ludvig Aberg) que l’après-midi (avec le ténébreux Tyrell Hatton). Quant au Nord-Irlandais, toujours aussi spectaculaire, il a ajouté deux points au compteur, avec Tommy Fleetwood, d’abord, avec Matt Fitzpatrick, ensuite. Et comment ne pas mentionner le superbe birdie du vétéran Justin Rose qui a arraché un demi-point essentiel lors du dernier double. À l’évidence, le judicieux mélange jeunes-anciens concocté par Luke Donald (et Nicolas Colsaerts, vice-capitaine) porte ses fruits !

"On a fait un pas important mais rien n'est évidemment joué" nuançait, toutefois, le mentor anglais qui sait combien la Ryder Cup n'est jamais un long fleuve tranquille. Il a évidemment raison.

Nul doute que, touchés dans leur orgueil, les hommes de Zach Johnson auront, en effet, à cœur de se révolter dès ce samedi pour la deuxième session des doubles. Et, a fortiori, dimanche pour les douze derniers simples. En attendant, ce vendredi, les Américains n’ont pas gagné un match, sauvant les meubles avec trois nuls. C’est du jamais vu. C’est quasiment une humiliation.

Une chose est sûre : l’Europe sera portée, ce week-end, par des tifosis en transe. Lorsque Jon Rahm a égalisé sur le "finishing hole", on se serait cru à l’Olimpico voisin pour un grand match de la Squadra azzurra. Par instants, au cœur de cette hystérie collective et dans le brouhaha général, les joueurs américains devaient même se demander s’ils n’avaient pas été parachutés dans un combat de gladiateurs au beau milieu du Colisée ! Et dire qu’il n’y a aucun joueur dans l’équipe européenne…